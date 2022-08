Pourquoi vous ne verrez (presque) plus Jean-Pierre Foucault à la télé ?

Personnalité phare de la télévision française depuis des décennies, Jean-Pierre Foucault vous accompagne en radio et en télévision depuis plus de 50 ans. Mais après cette longue carrière, l’ancien présentateur du jeu télévisé Qui veut gagner des millions se fait de plus en plus rare sur le petit écran. Et pour cause, il a confié aux auditeurs d’Europe 1 ce dimanche 31 juillet 2022 :

J’ai arrêté pratiquement la télévision, j’ai les Miss et la Française des jeux, mais l’envie m’a quitté… La vie est bien faite. Quand je regarde la télé, je ne me dis pas 'oh j’ai envie d’y être'… Je suis heureux comme je suis.

À l’exception du concours Miss France ou du tirage du Loto, Jean-Pierre Foucault ne présentera donc plus d’autres programmes. Éloigné des plateaux l’animateur semble épanoui et ne nourrit pas de regret.

Lors de son passage chez Europe 1, l’ancien animateur s’est également confié au sujet du décès de son ami, Jean-Pierre Pernaut. Un évènement qui l’a particulièrement affecté et qui le touche encore.

On nous associe tellement que depuis sa mort, je ne cesse de recevoir des messages, des SMS de sympathie et de condoléances. C’est vrai, nous étions de la même famille

Un évènement marquant mais qui ne l’empêchera pas de retrouver les plateaux pour l’élection Miss France en 2023. Soyez rassuré, l’animateur ne prend pas encore sa retraite définitive et confie qu’il prendra lui-même la décision en temps voulu.