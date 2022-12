Pourquoi vous ne devez pas rater l’expo Marclay à Paris

Des projections vidéo murales de vinyles brisés, écrabouillés. Piétinés. Puis soudain, vingt mètres de vitrines abritant des dizaines de 33 tours recomposés, tels des monstres baroques et bariolés revenus à la vie. Les premiers mètres ouvrant la grande exposition de Christian Marclay au Centre Pompidou révulseront les fétichistes du vinyle. Nul ne cultive pourtant une obsession aussi viscérale du son - sous toutes ses formes possibles et imaginables - que cet artiste américano-suisse. Pionnier du scratch à la fin des années 70 (bien avant son avènement donc), ce témoin privilégié de la scène punk et no wave new yorkaise voit 230 de ses œuvres exhumées à Paris. Un voyage sonique dont on n’est pas vraiment revenu indemne.