Mais ce sable est composé de cristaux de quartz qui pourraient abîmer votre auto lors du lavage. Alors pour éviter les rayures, Luigi Dell’Aria, gérant de la Carrosserie Luigi à Evère, prodigue quelques conseils : "Il ne faut surtout pas actionner les essuie-glaces", affirme-t-il. "La poussière pourrait griffer votre pare-brise et endommager les balais des essuie-glaces."

Autre ennemi de la voiture dans ce cas : les éponges. "Il ne faut surtout pas frotter votre voiture avec une éponge", soutient-il. "Il vaut mieux mieux commencer par la souffler avec une soufflette pour la débarrasser le plus possible du sable, puis l’asperger de loin avec un karcher et puis seulement éventuellement aller dans un car wash pour être sûr."

Le mieux est également de ne pas traîner avant de donner un coup de propre à son véhicule pour éviter d’encrasser les filtres à pollen et filtres à air.