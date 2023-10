Pourquoi votre city-break à Amsterdam vous coûtera encore plus cher en 2024

Amsterdam est une ville qui coûte cher aux touristes, même si vous vous y prenez bien à l’avance, les logements sont bien plus chers que dans d’autres villes du pays.

Alors que Venise a prévu d’instaurer en 2024 une taxe pour les visiteurs d’un jour, dont l’application a été maintes fois repoussée, Amsterdam est sur le point d’augmenter le coût de sa taxe de séjour. Une mesure pour limiter les effets du surtourisme.

La taxe de séjour actuelle est déjà la plus chère d’Europe (7%, auquel il faut ajouter trois euros par nuit), et elle devrait augmenter l’année prochaine à 12,5%. Plus concrètement, dans le cas où un voyageur paye sa chambre 175 euros, cela reviendra à ajouter 21,80 euros au prix d’une nuit d’hôtel, révèle la chaîne de télévision locale de la capitale néerlandaise AT5.