Pourquoi vit-on moins longtemps en Hainaut qu’ailleurs ?

C’est le constat de l’observatoire de la santé de la province du Hainaut : on vit moins longtemps dans notre province ! Par rapport à la moyenne belge, les femmes vivent chez nous deux ans de moins et les hommes, trois. Comment explique-t-on un tel écart ?

Pour avoir la réponse, il faut aller chercher dans le portefeuille des Belges. Là où l’on gagne bien sa vie, on vit plus longtemps. Là où on dispose de revenus inférieurs, la vie est un peu plus courte.

Comment le revenu peut-il déterminer l’espérance de vie ?

Disons que quand on a du mal à régler les factures, ce n’est pas spécialement le bien-être qui prime. On se nourrit moins bien.

Mais ce n’est clairement pas le seul critère qui détermine l’espérance de vie. "D’autres points sont évidemment les consommations de tabac et d’alcool, précise Christian Massot, médecin de santé publique. Et aussi l’activité physique ou la sédentarité. On sait que la sédentarité a beaucoup augmenté avec le covid, notamment avec le temps passé devant les écrans."