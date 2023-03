Pourquoi une bière mousse-t-elle ? On a testé

Le principe général est d’avoir la bonne quantité de mousse. Trop de mousse, c’est ballot et trop peu ce n’est pas top. Voici deux conseils.

Laver le verre avant de servir

Pour éviter autant que possible les foyers de nucléation, les impuretés du verre qui donnent naissance aux bulles et donc le col de mousse. Si l’on veut éviter de servir une bière comme un goret, avec la moitié de mousse, il faut éviter autant que faire se peut la formation des bulles. Rincer le verre à l’eau claire et surtout ne pas le nettoyer avec un torchon est la bonne option.

Outre que les chiffons de bar sentent rarement la rose, ledit chiffon va déposer des microparticules de cellulose dans le verre : autant de foyers de nucléations.

2. Servir avec le verre incliné

Ce service sert à la fois à ne pas perdre le gaz carbonique, à le conserver dissous et conséquemment à ne pas avoir trop de mousse. Montrer le service avec un verre droit : ça foire. Vers la fin du service, on relève le verre afin d’avoir le bon col de mousse et le tour est joué.