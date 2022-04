Pourquoi un débat en direct avec l’extrême-droite est-il impensable dans les médias francophones ?

Un an plus tard, les partis politiques démocratiques francophones (Écolo, FDF, PRL, PS et PSC) négocient un accord semblable : la " charte de la démocratie ". Elle établit un code de bonne conduite des mandataires politiques et demande la promotion de toutes les initiatives législatives visant à développer la tolérance et à refuser les discriminations.

Réactualisée en 1998 puis en 2002, la charte francophone, pas plus que son équivalent du côté flamand, ne constitue toutefois un texte juridiquement contraignant.

" Si l’on prend l’acception la plus ancienne provenant du texte de Jos Geysels (refuser toute collaboration politique avec l’extrême droite), le président du MR n’a pas enfreint cette règle ", analyse Benjamin Biard, " par contre, la charte de la démocratie actualisée en 2002 va beaucoup plus loin que les relations de pouvoir. Elle interdit notamment de participer à tout débat télévisuel ou radiophonique auquel un mandataire issu de formations d’extrême droite. En ce sens, il y a donc une rupture du cordon sanitaire. "