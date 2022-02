La RTBF a lancé la version multilingue (VM) en 2013. Celle-ci consiste à diffuser deux canaux audio VF et VO en simultané et une piste de sous-titrage VF (différente de la piste de sous-titrage FR pour personnes sourdes et malentendantes). Cela ressemble aux possibilités offertes sur les DVD.

Si une fiction n’est pas diffusée en version multilingue, c’est qu’elle n’était pas disponible dans cette version auprès du distributeur au moment de l’achat des droits.