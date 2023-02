Pourquoi tout le monde parle du Super Bowl ?

Chaque année au mois de février, on entend parler du Super Bowl dans toutes les conversations et les médias, mais que représente ce championnat en réalité ? Et pourquoi un tel engouement en Europe pour un événement d’outre-Atlantique ?

La finale du Super Bowl conquiert de plus en plus le reste du monde. L’explication vient en autres de la diffusion. En effet, le match est transmis sur de nombreuses télévisions du monde et en streaming. Il est donc plus facile d’y avoir accès. Les autres raisons proviennent de l’événement en lui-même.