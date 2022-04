Pourquoi tout le monde ne souffre pas de black-outs en étant saoul ?

La réponse va vous sembler basique mais c’est la seule vraie solution : buvez moins. Si votre cerveau est agressé au point de ne plus fonctionner normalement au niveau des souvenirs, de la parole et de l’instinct de survie, c’est que vous avez dépassé vos limites. Peu importe que votre meilleure copine a bu deux fois plus que vous, vos limites sont personnelles et il faut simplement apprendre à ne plus les franchir, à comprendre les signaux d’alerte de l’ivresse et à rester dans la limite du raisonnable.

Évitez fortement le binge drinking qui entraîne de nombreux black-outs et buvez régulièrement de l’eau entre les verres d’alcool, vous éviterez ainsi les pertes de mémoire et, en hydratant continuellement votre corps, vous éviterez peut-être aussi une gueule de bois le lendemain.

Si vous n'arrivez pas à contrôler votre consommation d'alcool, n’hésitez pas à en parler à votre médecin, qui pourra vous aider.