Pourquoi "Thorgal" est devenu une série incontournable et novatrice de la bande dessinée ?

Située entre l’heroic fantasy et la science-fiction, sur fond de mythologie scandinave, Thorgal est un personnage que l’on découvre bébé, qui vieillit et dont on peut suivre l’évolution.

Robin Recht, le créateur de la nouvelle série Thorgal Saga : Adieu Aaricia : "On peut jouer avec le lecteur qui a vu passer ces 46 années. C’est d’une richesse folle. J’ai souhaité acoquiner Thorgal avec un jeune ado qui correspond à l’âge où l’on découvre la série. Je me suis mis au service du personnage avec une volonté de continuité pour les lecteurs, tout en étant libre et avec de l’impertinence".

Gauthier Van Meerbeek des Editions du Lombard explique : "Les grands héros survivent à leur créateur. 'Thorgal saga', c’est le flambeau qui se transmet et qui offre une opportunité d’une vision spécifique par différents auteurs. Bien sûr, on doit respecter une cohérence que l’on doit aux lecteurs et au personnage. Le but est d’être dans une grande exigence de qualité et d’originalité dans le propos".