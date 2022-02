Pourquoi Taylor Swift est étudiée à l’Université de New York

Non, vous ne rêvez pas ! Il existe bel et bien un cours entièrement dédié à la pop star américaine, Taylor Swift. Depuis une semaine, le département de musique de l’Université de New York, Clive Davis Institute voit sa liste d’inscription s’allonger.

Ce cours est dispensé par la journaliste de Rolling Stone Brittany Spanos, qui écrit depuis des années sur la chanteuse. " C’est un grand honneur de partager mon expertise de Swiftie (nom des fans de la chanteuse) avec un groupe d’étudiants." a-t-elle déclaré.

D’après la description du cours, les étudiants seront amenés à " analyser à la fois l’attrait et l’aversion que génère Taylor Swift, en étudiant en profondeur sa musique et ses prises de paroles publiques […] Il analysera la représentation culturelle et politique de l’adolescence féminine dans la pop, les communautés de fans, les médias, le fait d’être blanc et le pouvoir ". Le cours abordera également les questions de droit d’auteur et de propriété intellectuelle, puisqu’elle est qualifiée de championne des droits d’auteur, ainsi que le nationalisme américain et l’impact des réseaux sociaux sur l’industrie de la pop.

La grande blonde a même été invitée par l’université pour intervenir lors du cours, mais pour l’instant, aucune réponse n’a été donnée.