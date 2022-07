Pourquoi tant de soignants français dans les hôpitaux belges ?

"En discutant on a l’impression aussi d’avoir plus de moyens, plus d’organisation, analyse la jeune femme. C’est un service dans lequel je me sens bien, qui est bien cadré."

Mille euros de différence de salaire

Et puis il y a le salaire, plus intéressant côté belge. Les Français tourneraient autour de 1800 euros nets, contre plus de 2000 euros nets en Belgique. Salaire de base, primes, 13e mois, de quoi convaincre les Français de parcourir quelques kilomètres de plus. Et que dire de ceux qui bénéficient de l’ancien régime réservé aux travailleurs frontaliers ? Pour eux, la différence salariale peut avoisiner les 1000 euros, selon Adrien, qui est dans le cas. Autant de différences qui poussent certains Français à parcourir jusqu’à 70 kms, matin et soir pour venir travailler dans nos hôpitaux belges.