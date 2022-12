Pourquoi supporte-t-on moins bien l’alcool quand on vieillit ?

Ces recommandations sont liées à la toxicité cérébrale. L’organisme d’une personne âgée a d’autres contingences : son foie et ses reins fonctionnent moins bien. Or, ces organes servent à détoxifier ce qu’on a ingéré. Ce qui explique assez logiquement qu’il vaut mieux consommer moins l’alcool quand on est âgé.

Chaque individu est assez différent

On est tous inégaux face à l’alcool. "Il faut arrêter de croire qu’on a tous les mêmes capacités face à l’alcool" explique le Dr Orban ; que ce soit en termes de capacités cérébrales, hépatiques ou autres. Il faut apprendre à se connaître et écouter les signaux de son corps. Pour le commun des mortels, il est ainsi recommandé d’être encore plus vigilant au-delà de 65 à 70 ans. Au-delà des dix unités par semaine, on met sa santé en danger. On risque de vivre moins longtemps et plus mal. L’alcool est par ailleurs un des premiers facteurs qui cause le cancer que l’on soit une femme ou un homme.