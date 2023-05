Pourquoi somnole-t-on après le repas et comment l’éviter ?

On a tous connu ça : un repas trop copieux à midi, et le moment de somnolence dans les heures qui suivent. C’est ce qu’on appelle le coma alimentaire. Dans le 6/8, notre nutritionniste Chantal Van der Brempt nous explique à quoi il est dû et comment en sortir.

C’est presque inévitable : vous avez mangé trop, trop gras ou trop sucré à midi, puis vous tombez dans un état léthargique et voulez juste aller vous coucher alors que votre collègue attend toujours une réponse à son mail de la fin de matinée. Pas la peine de lutter, votre système digestif est plus fort que vous, et quand le ventre parle la volonté écoute.

C’est parce qu’en réaction, votre système digestif devra effectuer beaucoup de travail au moment où vous reprenez le vôtre, et votre sang afflue principalement vers les intestins et l’estomac. Le cerveau et les muscles sont donc un peu moins oxygénés que d’habitude, ce qui provoque chez nous ce gros coup de pompe, accompagné parfois d’un brouillard au cerveau.