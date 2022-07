Pourquoi sommes-nous autant fascinés par le naturisme ?

Quelle(s) différence(s) entre nudité et naturisme ?

Le naturisme s'inscrit dans une démarche militante. Si on fait du sport dans un gymnase et qu'on prend une douche dans un vestiaire collectif, on est nu mais ce n'est en aucun cas du naturisme ! Alors que se rendre volontairement dans un centre naturiste pour se déshabiller en collectivité renvoie à une volonté de rejoindre une communauté dont on connaît et partage les valeurs. Ce n'est pas du tout le même état d'esprit.

On associe aussi souvent le naturisme à une volonté de se connecter à la nature…

C'est vrai que ce lien a toujours existé, il est même à l'origine du naturisme ! Aujourd'hui, il est fortement associé aux préoccupations relatives à l'écologie et à l'environnement, qui deviennent de plus en plus importantes. Ces valeurs reposent, entre autres, sur le respect que l'on porte à la planète ainsi que sur notre relation à la nature et au vivant.

On retrouve d'ailleurs une autre forme de discours humaniste et positif autour du naturisme dans les années 1920. Les premiers naturistes militants défendaient en effet l'idée selon laquelle le fait de se voir mutuellement nus entre hommes et femmes favorisait le respect, dans la mesure où l'on apprend à percevoir le corps de l'autre autrement que comme un objet de désir.