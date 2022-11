Pourquoi roulez-vous si vite ?

Michèle, une auditrice de Bruxelles, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "J’essaie de respecter les limitations de vitesse du mieux que je peux. Je suis déléguée commerciale, je roule dans toute la Belgique et ces dernières années, on se retrouve avec des travaux et des embouteillages partout. Je mettais 1h10 pour aller travailler à Liège, maintenant ça prend presque 2h. Lorsqu'il y a moyen de rouler un peu plus vite, on accélère pour rentrer plus vite chez soi. Je suis à maximum 15 km/h au-dessus de la limite."