Pourquoi ronfle-t-on ?

Oui, il en existe deux principaux.

Remède 1 – Thérapie positionnelle.

On peut essayer ladite thérapie positionnelle. Elle consiste à vous empêcher de dormir sur le dos. En gros, on cale un gênant dans le dos (cela peut-être une balle de tennis au moyen d’une ceinture). Lorsqu’on se mettra sur le dos pendant le sommeil, on se réveillera, car on est gêné par le gênant. On se tourne alors sur le côté. Au bout de quelques nuits, l’organisme a compris l’astuce et ne se met plus sur le dos.

Remède 2.

L’autre remède simple est de relever l’appui de la tête, afin d’éviter l’écrasement du pharynx. Si on possède un sommier avec tête mobile, on peut relever le haut du sommier. Sinon, on se procure un deuxième coussin. Les rois de France qui dormaient presque debout, coincés et calés avec tout un tas de coussins, avaient trouvé la bonne astuce.