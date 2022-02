Pourquoi retraduire 'L’Art d’aimer' d’Ovide ?

'L'Art d'aimer' est composé de 3 livres :

La chasse, qui enseigne aux hommes à séduire les femmes

Comment entretenir la relation

Le livre destiné aux femmes, pour séduire et conserver la relation

Cette oeuvre a eu un très grand succès à l'époque, la preuve en sont ces copies qui sont parvenues jusqu'à nous. Parce qu'il faut savoir qu'en l'an 8, Auguste a décidé de censurer l'ouvrage et d'en retirer toutes les copies existantes dans les bibliothèques. Il devait donc en exister des copies privées.

Les deux premiers livres ont été publiés ensemble. Puis, les lectrices d'Ovide lui ont demandé d'écrire un livre faisant état de leur point de vue. Ce troisième livre sera donc destiné aux femmes.

"Il y a un côté étonnamment féministe chez Ovide, dans ce livre, observe Joël Gayraud. Il insiste sur la jouissance égale des deux sexes. (...) Ce côté féministe, dans une société encore extrêmement patriarcale, devait déplaire beaucoup à certaines autorités morales, comme celle d'Auguste."

Dans le premier livre, la femme est vue comme capricieuse, cause de problèmes, voire de crimes. On sent qu'il est empreint de cette morale patriarcale et masculiniste de l'Antiquité gréco-romaine, mais il incite déjà les hommes à ne pas être harcelants ou grossiers.

Et il y a en effet, dans cette société, un changement de moeurs à cette époque. Les femmes ont manifesté pour réclamer des droits et ont obtenu entre autres le droit au divorce et des améliorations de leur condition. On voit aussi une émancipation des femmes affranchies, anciennes esclaves. C'est à elles qu'Ovide s'adresse, mais beaucoup de femmes mariées le liront et suivront ses préceptes d'émancipation.