Pourquoi remettons-nous à demain ce que nous pouvons faire aujourd’hui ?

Par ailleurs des recherches semblent faire un lien entre la tendance à la procrastination et l’impulsivité. Dans ce cadre, une expérience extrêmement célèbre a été menée dans les années septante, et elle s’est prolongée pendant des décennies : l’expérience du marshmallow.

Des enfants sont placés individuellement dans une salle avec une table sur laquelle se trouve un marshmallow. L’adulte explique à l’enfant qu’il doit s’absenter un instant. Il lui indique qu’il peut manger la friandise mais que s’il se retient de le manger et attend son retour, il aura droit cette fois à deux marshmallows.

Des caméras cachées ont été placées un peu partout dans la pièce afin d’observer la réaction des enfants. C’est ainsi que l’on peut voir que certains ne peuvent pas résister à leur pulsion et mangent la friandise. Tandis que d’autres vont être capables de se contrôler et d’attendre la récompense, c’est-à-dire d’avoir droit à deux marshmallows au lieu d’un seul.

Le plus intéressant dans cette expérience c’est que les chercheurs ont suivi ces enfants pendant plusieurs dizaines d’années, jusqu’à parfois 40 ans. Ils ont demandé à ces enfants devenus adultes de répondre à un questionnaire, dont une question était celle-ci : quel est votre niveau d’épanouissement dans la vie ?

Résultat : il a été constaté que les enfants qui étaient parvenus à se contrôler pour obtenir la récompense se situaient à l’âge adulte sur une échelle beaucoup plus élevée d’épanouissement, ils s’estimaient plus heureux que ceux qui n’avaient pas résisté à leur pulsion. On dirait donc bien que le contrôle de notre impulsivité soit positif : il semble que nous pouvons être plus heureux si nous parvenons à focaliser davantage sur la récompense que sur l’effort.