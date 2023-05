Pourquoi Remco Evenepoel ne porte-t-il pas le maillot blanc sur le Giro aujourd’hui ?

Désormais devancé par Andreas Leknessund au classement général de ce Giro 2023, Remco Evenepoel aurait pu porter le maillot blanc de meilleur jeune par procuration. Tout comme son adversaire norvégien, le Belge est en effet éligible pour cette catégorie. Alors pourquoi Remco s’est élancé avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules ce mercredi pour la 5e étape ?

La réponse est plutôt simple et vient directement du règlement UCI. "Dans le cas où un coureur est en tête de plusieurs classements, l’organisateur peut imposer à un autre coureur, classé en ordre utile, le port du maillot non revêtu par le leader dans le classement en question. Toutefois, si ce coureur doit porter son maillot de champion du monde ou champion national ou le maillot de leader d’une coupe, d’un circuit, d’une série ou d’un classement UCI, il portera ce maillot."

Voilà pourquoi Evenepoel ne portera pas le maillot blanc entre Atripalda et Salerno. Clin d’œil de l’histoire, le coureur suivant au classement n’aura pas à enfiler cette tunique non plus. Champion du Portugal, Joao Almeida possède déjà un maillot distinctif. C’est donc Thymen Arensman, pourtant quatrième de classement qui évoluera avec la tunique blanche sur les routes italiennes.