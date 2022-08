Pourquoi regarder des vidéos de chats est bon pour la santé ?

Une étude (comme on les aime) met en évidence les bienfaits pour la santé de regarder des vidéos de chats (si, c’est vrai !). Pour la Journée internationale du chat, revenons sur cet article tendre.

Jessica Gall Myrick, chercheuse en médias à l’Université de l’Indiana en Bloomington a mené cette étude (très importante, disons-le), publiée dans la revue Computers in Human Behavior. Elle prouve que regarder des vidéos de chats peut augmenter votre niveau d’énergie, augmenter vos émotions positives et diminuer vos sentiments négatifs. Tout ce dont on a besoin à l’approche de l’hiver et avec les heures de luminosité qui baissent et qui nous dépriment.

"Certaines personnes peuvent penser que regarder des vidéos de chats en ligne n’est pas un sujet assez sérieux pour la recherche universitaire, mais le fait est que c’est l’une des utilisations les plus populaires d’Internet aujourd’hui", a déclaré Myrick dans un communiqué, selon LiveScience. "Si nous voulons mieux comprendre les effets qu’Internet peut avoir sur nous en tant qu’individus et sur la société, alors les chercheurs ne peuvent plus ignorer les chats Internet."