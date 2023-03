Pourquoi Rebel Wilson a été interdite d’entrée à Disneyland durant un mois

La star de Pitch Perfect, grande fan de Disney, a fait son coming out l’an dernier et s’est fiancée à sa petite amie Ramona Agruma dans l’un des parcs, juste en face du château : "Ce n’est pas comme si j’étais obsédée par Disneyland. C’est juste que j’y vais tous les week-ends, à chaque vacances importantes et à chaque événement important de la vie !". Elle y a aussi passé la nuit pour fêter ses 40 ans : "Et j’ai eu ces petits scooters pour handicapés et je me suis promenée toute seule. Je naviguais. C’était vraiment amusant !"