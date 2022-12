"Pourquoi Poutine envahit-il l’Ukraine ?" est une des questions les plus posées à Google en 2022

La personnalité belge la plus tendance de l’année selon le moteur de recherche est la jeune chanteuse et actrice flamande Camille Dhont.

Enfin, au cours de cette année, plusieurs personnalités sont décédées, ce qui se reflète dans les recherches les plus fréquentes du pays. Le décès soudain de l’acteur français Gaspard Ulliel lors d’un accident de ski occupe le haut du classement. S’ensuit juste après la reine Elizabeth II en deuxième place, et le petit Rayan – jeune Marocain resté coincé dans un puits pendant cinq jours – dans le trio de tête. Les recherches en Belgique ont également porté sur des célébrités françaises comme l’ancien présentateur du journal télévisé Jean-Pierre Pernaut et le comédien et chanteur Daniel Lévi, connu pour la comédie musicale "Les Dix Commandements" et décédé des suites d’un cancer.