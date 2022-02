Pourquoi pleure-t-on quand on coupe des oignons ?

Et c'est bien la réunion des deux qui crée le problème : ensemble, ces molécules vont former un nouveau composé, un gaz qui se propage et atteint vos yeux. Quand ce gaz entre en contact avec le liquide lacrymal, cela va produire de l’acide sulfurique. Et c'est ce qui provoque l’irritation, les yeux rouges et les inévitables larmes : face au prédateur que vous êtes, l’oignon se défend, tout simplement.