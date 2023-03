Pourquoi Pierre Niney s’identifie comme Belge ?

A l’affiche de la dernière saison de "LOL, qui rit, sort !" au côté de Virginie Efira, le comédien a fait une révélation étonnante sur ses origines lors d’une interview.

Quelques années après avoir partagé l’affiche du film "20 ans d’écart", Virginie Efira et Pierre Niney se retrouvent dans le jeu de Philippe Lacheau. Le principe : être le dernier dans la pièce à ne pas rigoler et sortir tous les autres candidats dans le but de récolter des fonds pour une association.

Mais qui de Virginie Efira ou Pierre Niney est le plus drôle ? C’est la question que leur a posée un journaliste de l’Obs. Et si la comédienne belge a immédiatement répondu en pointant Pierre Niney du doigt, ce dernier a étonné la toile avec sa remarque.

"Je ne suis pas d’accord, pas d’accord du tout. Mais comme tu dis Virginie, sur la communion d’esprit, on note les mêmes choses" explique-t-il avant d’ajouter :