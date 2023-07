Pourquoi "Pet Sounds" des Beach Boys est-il l'album fondateur de l'âge d’or de la musique pop ?

Formé en 1961 par trois frères, leur cousin et un ami, The Beach Boys est un groupe de surf music américain, originaire de Hawthorne, en Californie. 'Soleil, filles et plages', sont les thèmes récurrents de ce groupe qui connaît un succès rapide et impressionnant entre les années 1961 et 1966.

Pour Brian Wilson, le leader des Beach Boys, 24 ans et multimillionnaire, dont la santé mentale est fragile, c’est le trop-plein d’un univers artificiel. Le 16 mai 1966 sort 'Pet Sounds' qui est peut-être "l’album le plus génial de tous les temps" selon David Mennessier, responsable de la collection rock au Point Culture ULB : "Paroles mélancoliques et expérimentations sonores, la rupture avec les albums précédents est radicale. À l’époque, ce que l’on appellera le concept album, avec beaucoup d’innovations technologiques et une pochette atypique, n’existe pas encore (par exemple, l'album psychédélique Sgt. Pepper des Beatles est publié un an après, en mai 1967 : ndlr)".

Brian Wilson innove et plonge dans les tréfonds de l’Amérique de l’époque. "En Californie, Brian Wilson engage des musiciens qui excellent et qui ont joué avec The Mamas & Papas et Frank Sinatra, entre autres. Il les impressionne par ces idées bouillonnantes. Ils le considéraient comme un génie, tel Bach ou Mozart. Pet Sounds innove dans les harmonies avec treize climats autour de l’angoisse probablement issue d’une enfance difficile avec un père brutal et alcoolique et un frère autodestructeur" raconte Jean-Paul Smismans, animateur sur Classic 21 et réalisateur d’un podcast en 20 épisodes sur les Beach Boys. "Des aboiements de chiens, des klaxons, un train qui passe… sont incorporés dans les mélodies. Il fallait oser et Brian Wilson ose".