Pourquoi perdre du poids trop rapidement est une mauvaise idée ?

Perdre du poids trop vite peut être contre-productif, et parfois mauvais pour la santé. Dans le 6/8, notre kinésithérapeute et coach sportive Helena Roosen nous explique comment perdre du poids de manière plus durable.

Vouloir perdre du poids rapidement peut conduire à suivre des régimes trop drastiques, qui ne seront soit impossible à suivre, soit inutiles car le poids perdu est vite récupéré. Il n’est pas sain de perdre du poids de cette manière pour plusieurs raisons :

Déshydr atation .

. Fonte musculaire : le corps ne recevra plus les nutriments nécessaires, et il créera de l’énergie à partir des protéines de ses muscles.

Fatigue et déconcentration : le corps sera sous-nourri et donc le métabolisme de base diminuera.

Effet yoyo : une perte de poids trop rapide ne sera pas durable et les kilos vite perdus sont souvent vite repris.

Pour une perte de poids saine, on doit viser 250 à 500 grammes par semaine, c’est-à-dire 1 ou 2 kg par mois selon Helena Roosen. C’est le meilleur moyen pour perdre des "vrais" kilos, c’est-à-dire de la masse grasse et non du muscle et de l’eau.