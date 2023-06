Pourquoi pense-t-on souvent que c’était mieux avant ? Une étude scientifique l’explique

Celle du: on préfère s’informer sur les autres en cherchant les informations négatives sur eux, idem dans les médias qui ont plus de facilités à parler du mal

Celle du biais de la mémorisation de l’information, car on constate que, dans la mémoire individuelle, les infos négatives disparaissent plus vite que les infos positives. Donc, on ne retiendra que les bons souvenirs de nos grands-parents ou de leur époque… c’était donc mieux avant !