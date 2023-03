Pourquoi pas créer une cité administrative à Marche-en-Famenne ?

Nous évoquions, mercredi, la volonté de la Ville de Marche-en-Famenne, de reprendre la main sur l’aire de repos située à proximité du rond-point de la Pirire et d’en faire une véritable plateforme intermodale.

Compte tenu de l’espace disponible à cet endroit, le Bourgmestre de Marche a une autre idée pour valoriser la zone : une cité administrative pour regrouper tous les services fédéraux et wallons présents dans la localité. Point de départ de la réflexion d’André Bouchat, le prix jugé exorbitant de la location du bâtiment du SPF Finances, 650.000€ par an d’où son idée d’un regroupement.

Un coût démesuré

"C’est ce que nous appelons, les contributions qui occupent des tas de services. Avec la TVA, l’enregistrement, le précompte immobilier et peut-être le cadastre. Tout ce que vous voulez, tout est là-bas. De même que les contributions directes, etc. Il y a 114 à 120 agents qui y travaillent, explique le Bourgmestre André Bouchat. Il y a plusieurs ministères avec des aires géographiques différentes qui se recoupent. Par exemple, une partie à Rochefort et une partie qui va jusque Durbuy. À l’heure actuelle, après une enquête ainsi que des renseignements pris de bonne source, rien que pour la location des employés, le SPF FINANCES paie 650.000 euros par an".

Regrouper les services régionaux et fédéraux

Afin de réduire les coûts le Bourgmestre André Bouchat est plus que favorable à une centralisation géographique de différents services. "Aujourd’hui, le précompte immobilier dépend de la Région Wallonne, le précompte professionnel du Fédéral. N’y aurait-il pas moyen de regrouper tout ce qui est régional et fédéral ? Je pense, notamment, que l’Office Wallon du Bois loue au WEX. Ils vont, peut-être payer 40.000 à 50.000 euros alors que de nombreux services, comme le cadastre, pourraient s’ajouter. On arriverait, peut-être, avec les 800.000 à 900.000 euros, payés actuellement, à faire une cité administrative ! S’ils reprennent le terrain pour bâtir sur 2000 ou 3000 mètres maximum, qui sont tout à fait suffisants à cause du télétravail. Il n’y a pas de problèmes : ils auront une cité administrative et nos concitoyens, c’est-à-dire les contribuables, auront un seul lieu pour effectuer toutes leurs démarches. C’est aussi veiller aux deniers publics que nous payons sous forme d’impôts. S’ils ne veulent pas céder la plateforme intermodale parce qu’il y a comme un mystère qui s’est abattu sur ce monstre du loch Ness marchois, la commune leur offrira un terrain pour qu’ils puissent bâtir. La Régie des Bâtiments serait, je pense d’accord sur une telle idée. Encore faut-il que le politique le décide… S’ils ne le font pas, je peux vous dire que j’arriverai à connaître le coût et combien ils auront dépensé inutilement ".

Marche dispose en effet un terrain à proximité du bâtiment de la zone de police qui pourrait aussi très bien convenir. André Bouchat espère que son appel sera entendu…