Pourquoi Paris est-elle toujours considérée comme la capitale de la gastronomie ?

Haut lieu de la vie politique et intellectuelle, le restaurant est indissociable jusqu’au début du XXe siècle des "cabinets particuliers". On s’y isole avec une prostituée, on y amène une maîtresse, on y boit du champagne avec des huîtres, une association résolument "érotique".

"L’aura gastronomique de Paris profite de tous les imaginaires et l’aura libertine en est un. C’est un imaginaire construit dans la littérature omniprésente" au XIXe siècle, souligne Loïc Bienassis.