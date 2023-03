Pourquoi Orelsan quitte sa maison de disques Wagram pour signer avec Sony?

Le rappeur français, plus gros vendeur de disques en 2022 et 3e artiste le plus écouté en France, vient donc de signer chez Sony Music. Orelsan reste en contrat avec Wagram jusqu'en 2024 et ouvrira une nouvelle page de sa carrière avec Sony dès le 1er janvier 2025. Certainement pour de nouveaux albums… mais pas que.

Orelsan avait débuté chez Wagram Music il y a 13 ans. Après 4 albums, il quitte sa maison de disques. Une maison indépendante qui abrite des artistes comme Pierre de Maere, -M-, Suzane, Damien Saez ou Philippe Katerine.

Hormis pour le probable très gros chèque, puisqu’en plus de promouvoir et distribuer ses futurs projets, la maison de disques récupérera aussi tout son catalogue (et notamment La fête est finie, récemment certifié double disque de diamant), on peut se demander le pourquoi de ce changement. Et la réponse se trouve en partie dans le communiqué de presse, lorsque Marie-Anne Robert, la présidente de Sony France, déclare : "Nous sommes impatients d’imaginer avec Orelsan de nouvelles façons de faire dialoguer la musique avec les autres univers créatifs et culturels."

Et de préciser que "Sony Music s’attache à décloisonner les industries et créer des ponts nécessaires entre la musique, le cinéma, les jeux vidéo."

Voilà qui pourrait donc donner une autre perspective à la carrière d’Orel, car évidemment qu’après le succès de son dernier album Civilisation, il va en sortir d’autres, mais on sous-entend qu’il va se diversifier et que sa musique fera écho ailleurs, même s'il n'est pas resté cantonné à la musique ces dernières années avec des projets à la télé et au cinéma. Mais à 40 ans, c'était sans doute le moment ou jamais pour un gros changement.