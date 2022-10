Pourquoi on risque de manquer de tequila ?

Les stars américaines n'investissent pas que dans le rosé provençal. Elles consacrent aussi leur fortune à un spiritueux hyper tendance : la tequila. Incontournable à la préparation d'une margarita ou d'une tequila sunrise, l'eau-de-vie mexicaine élaborée à partir de plantes d'agaves bleues fut la coqueluche de Georges Clooney jusqu'à ce que l'acteur revende sa marque Casamigos au groupe Diageo (qui détient de célèbres marques comme le whisky Johnny Walker ou la vodka Smirnoff) pour un million de dollars en 2017.

L'influenceuse Kendall Jenner a elle aussi goûté au succès du spiritueux mexicain en lançant l'année dernière Tequila 818, tout comme Dwayne Johnson "The Rock" (Teremana), Rita Ora (Prospero) ou même AC/DC (Thunderstruck). Justin Timberlake ou le rappeur P.Diddy furent parmi les premiers à investir dans le marché de la tequila.

Le succès de cet alcool blanc au goût végétal et boisé avait déjà été mesuré par le cabinet de référence IWSR, qui décrypte les tendances en matière de boissons aux quatre coins de la planète.

Dans un bilan prévisionnel, l'institut d'expertise britannique tablait sur une croissance de la tequila de 7% chaque année entre 2016 et 2026.

Si en France, la tequila prend du galon avec une augmentation des ventes en valeur en grandes surfaces de l'ordre de 18% en 2021, les Etats-Unis, le Mexique et le Canada constituent les trois plus grands marchés pour la boisson mexicaine, qui dégustent 88% des volumes. Dernièrement, la réussite de la tequila passe aussi par les cocktails prêts à boire, le rayon qui a le plus le vent en poupe de l'autre côté de l'Atlantique avec une explosion des ventes de 42% en 2021, d'après la fédération professionnelle du secteur Discus.