Pourquoi on parle de certains faits divers et pas d’autres ?

Voilà qui donne une idée des critères qui peuvent être retenus pour décider de la couverture ou non d’un fait divers. Bien entendu, comme précisé plus haut, il s’agit toujours d’une discussion entre différents membres de la rédaction qui n’ont pas forcément toutes et tous le même avis. Pour Sébastien Georis, responsable éditorial de la thématique “police-justice”, plus les critères sont rencontrés, plus notre couverture sera importante”. Fabrice Gérard, journaliste spécialisé en judiciaire considère, lui, que “le fait que l’un des critères soit rencontré mais de manière très importante peut justifier que l’on couvre. Après, cela ne dit encore rien de la manière dont on va le couvrir”.

La façon dont on parle des faits divers, on vous en parle lundi, toujours sur la page Inside.

►►► Cet article n’est pas un article d’info comme les autres… Sur la page INSIDE de la rédaction, les journalistes de l’info quotidienne prennent la plume – et un peu de recul – pour dévoiler les coulisses du métier, répondre à vos questions et réfléchir, avec vous, à leurs pratiques. Plus d’information : là. Et pour vos questions sur notre traitement de l’info : c’est ici.