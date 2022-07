Pourquoi nous devrions nous inspirer de ces plantes qui produisent leur propre "aspirine".

De l'acide salicylique pour se protéger du stress hydrique. C'est la substance (comparable à de l'aspirine) que certaines plantes sont capables de créer, comme le démontre une étude parue dans Science Advances. Pour parvenir à ces conclusions, des chercheurs américains de l'université de Californie à Riverside (UCR) ont étudié un modèle de plante connue sous le nom "d'arabette des dames", souvent associée à de la mauvaise herbe.

En cas d'épisodes de sécheresse, la plante active une molécule connue sous le nom de MEcPP.

L'accumulation de cette molécule dans les cellules de la plante favorise la production d'acide salicylique, qui va se propager et déployer ses actions protectrices. "C'est comme si les plantes utilisaient un analgésique pour les maux et les douleurs, tout comme nous", explique dans un communiqué Wilhelmina van de Ven, biologiste végétale de l'UCR et co-autrice de l'étude.