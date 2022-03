Pourquoi notre taille diminue-t-elle avec l'âge ?

C'est bien connu, on devient plus petit en vieillissant. Au point parfois de perdre quelques centimètres. Mais à quoi est-ce dû ? Et est-ce que cela concerne tout le monde ? Éléments d'information avec le Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme".

Rapetissir avec l’âge est quelque chose de très courant voire d'inéluctable. Nous atteignons notre taille la plus importante vers l'âge de 20 ans et ensuite, à partir de la quarantaine, ça ne fait que diminuer d'environ 1 cm par décennie, explique le Dr Charlotte.

Elle ajoute que cela peut être dû à l'une des trois raisons suivantes :

Insuffisance musculaire : faute de tonicité, avec l’âge, on se tasse peu à peu. La solution : conserver une activité physique.

Pincement des disques intervertébraux : phénomène naturel inéluctable dont on peut limiter l'ampleur par un sport adapté et des exercices posturaux.

Fracture vertébrale : conséquence d'une ostéoporose non détectée, on peut la prévenir par l'alimentation et l'exercice. Et parfois la traiter par une opération - la kyphoplastie - qui permet de regagner quelques centimètres.

Corrélation entre perte de taille et état de santé

Les habitudes en matière de santé à l’âge adulte ont une influence sur la perte en taille des individus qui survient avec l’âge. Les chercheurs de Pékin, de Harvard et de Californie ont traité les données longitudinales obtenues sur une cohorte de 17 708 adultes inclus à l’âge de 45 ans. Le but étant d’examiner la perte de taille avec l’âge et de chercher des relations avec différents paramètres de la santé.

Ils observent que "quelle que soit la taille maximum, la perte de la taille au cours du temps est un indicateur fort de différents paramètres de la santé au cours du vieillissement ". Par exemple, les chercheurs relèvent une relation particulièrement forte entre le tassement et une perte au niveau cognitif. Ainsi, " les sujets qui ont perdu le plus en taille sont aussi ceux qui ont les moins bons résultats aux tests standards d’évaluation de la santé cognitive : mémoire à court terme, arithmétique de base, notion de la date… ".