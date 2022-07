Pourquoi notre passion pour la culture culinaire italienne pourrait coûter plus cher.

Si le nord de l'Italie est célèbre pour la culture de riz, ce n'est pas le seul type de production menacée par la sécheresse. On sait que la Sicile ravit les palais avec ses agrumes et ses tomates gorgés de soleil mais on pense moins aux contrées septentrionales italiennes pour la production du fruits et légumes alors qu'il existe bel et bien une culture locale. Les récoltes pourraient être réduites de moitié par rapport à 2021. D'après un importateur britannique (Eurostar Commodities Ltd) de tomates et de riz, qui s'est confié au journal spécialisé The Grocer, les denrées alimentaires qu'il a prévu d'acheminer coûteront non seulement plus cher mais se feront aussi plus rares.

Et ce n'est pas tout. Escortes indispensables à un aperitivo digne de ce nom, les olives italiennes pourraient aussi manquer à l'appel.

Les récoltes pourraient être moindres que l'année dernière, de l'ordre de 30%.

Cependant, si la situation fait craindre une baisse de la production d'huile d'olive italienne, il faut savoir que l'effet n'est pas nouveau. La production de cet élément indispensable à une savoureuse tomate-mozzarella "est désormais soumise à une très forte variabilité annuelle", avec une chute de 50% en 2014 et 60% en 2016, d'après les données du ministère français de l'Economie. Dans ce bilan global, on ne parle pas uniquement du nord de l'Italie. Il s'agit de la production nationale, qui est assurée pour moitié par la région des Pouilles.

La sécheresse n'est pas l'unique responsable. Depuis 2013, les champs d'oliviers font face aux effets de la présence de la bactérie Xylella fastidiosa, qui provoque le dessèchement des arbres. En France, les oléiculteurs du Gard connaissent la même problématique.