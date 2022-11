Pourquoi notre assiette se teintera de rose en 2023.

Parmi les aliments qui porteront le rose comme tendance culinaire en 2023, il y a l'ananas rose. Aux Etats-Unis, cette variété fait un carton sur les réseaux sociaux, notamment sur Tik Tok, où des vidéos présentant le fruit enrichi en lycopènes génère près de 45 millions de vues. Sa saveur serait plus sucrée que son cousin jaune, mais il est difficile de le confirmer puisqu'il s'agit d'un aliment génétiquement modifié interdit en Europe. La compagnie américaine qui l'a mis au point a en effet injecté la molécule dont on vante depuis longtemps l'action antioxydante, présente d'habitude dans les tomates et les pastèques pour teinter des ananas gold.

Fort heureusement, vous pourrez juger si 2023 sera effectivement placée sous le signe du rose en dégustant un bissap. Désignée comme une recette qui rafraîchira (ou réchauffera) l'an prochain, la boisson traditionnelle empruntée aux cultures sénégalaise, guinéenne et malienne, est un jus d'hibiscus. Plus précisément, le breuvage utilise une variété que l'on appelle roselle ou oseille de Guinée. Servi chaud ou froid, le liquide aurait des effets diurétiques et faciliterait ainsi la digestion.