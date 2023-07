Pourquoi nos enfants sont-ils infatigables ?

Les efforts de courte durée : lorsque qu’un athlète court un 100 mètres ou fait du saut en hauteur, ses cellules musculaires vont brûler les graisses et les sucres présents dans son corps via l’oxygène qui circule dans son organisme : il s’agit de l’énergie produite en aérobie .

