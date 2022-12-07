Криза  прийому біженців : "чому уряд відмовляється мобілізувати готелі?" | Pourquoi ne pas héberger dans des hôtels?

RTBF зустрівся з Сотієтою Нго, директором CIRE (Координація та ініціатива для біженців та іноземців). Вона вважає, що уряд Бельгії не робить усе можливе, щоб тисячі шукачів притулку не спали на вулиці в цей холодний час.

"Рішення існують"

Для Sotieta Ngo рішення плануються, але влада відмовляється їх активувати.

Вона вказує, зокрема, на розподіл у CPAS: "Закон про прийом передбачає в одному зі своїх параграфів такий розподіл між CPAS по всій країні". Це "формула розподілу, яка була розроблена і яка вимагає, щоб CPAS всюди в Бельгії отримував квоту шукачів притулку. Ця формула враховує ВВП комуни, кількість жителів і імунізує комуни, які вже стикаються з дуже великою кількістю одержувачів соціальної допомоги. Таким чином, це захистить більшість великих міст і комуни Брюсселя, а також комуни, які вже мають великий центр прийому на своїй території. А для інших це питання прийому кількох шукачів притулку: 5, 10, 12 на комуну. З огляду на кількість бельгійських комун (581), це дало б змогу вирішити поточну кризу прийому".

Орендувати готельні номери? Ця пропозиція отримала відмову уряду

Директор CIRE згадує ще одну можливість: оренда готельних номерів для тимчасового розміщення шукачів притулку, які зараз знаходяться на вулиці. Алещодо цієї пропозиції : "справді є категорична відмова з боку уряду. Але ми можемо знайти 3000-4000 місць у готелях. І не в Hilton чи Sheraton… скоріше в маленьких готелях чи молодіжних хостелах" .

Сотьєта Нго уточнює: "Я говорю про тимчасовий захід. Протягом кількох місяців ми даємо притулок тим, хто змушений спати на вулиці, поки мережа прийому не запрацює краще. Але зараз уряд робить вибір не мобілізувати готелі , що пояснює, чому ми не виходимо з цієї кризи"