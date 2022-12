Криза  прийому біженців : "чому уряд відмовляється мобілізувати готелі?" | Pourquoi ne pas héberger dans des hôtels?

Crise de l’accueil : "pourquoi le gouvernement refuse-t-il de mobiliser les hôtels ?"

La RTBF a rencontré Sotieta Ngo, la directrice du CIRE (Coordination et Initiative pour les Réfugiés et Etranger). Elle estime que le gouvernement belge ne fait pas tout ce qu’il est en mesure de faire pour empêcher que des milliers de demandeurs d’asile ne doivent dormir dehors, en ce moment.

" Des solutions existent "

Pour Sotieta Ngo, des solutions sont prévues, mais les autorités refusent de les activer.

Elle pointe notamment la répartition dans les CPAS : "La Loi accueil prévoit, dans un de ses alinéa, cette répartition entre les CPAS de tout le pays". Il s'agit d' "une formule de répartition qui a été imaginée et qui impose aux CPAS, partout en Belgique, d’accueillir un quota de demandeurs d’asile. Cette formule tient compte du PIB de la commune, du nombre d’habitants et immunise les communes qui sont déjà confrontées à un très grand nombre d’allocataires sociaux. Cela protégerait donc la plupart des grandes villes et des communes bruxelloises, mais aussi les communes qui ont déjà sur leur territoire un grand centre d’accueil. Et pour les autres, il s’agit d’accueillir quelques demandeurs d’asile : 5, 10, 12 par commune. Avec le nombre de communes belges (581), cela permettrait de résoudre la crise l’accueil actuelle".

Louer des chambres d'hôtel ? La proposition se heurte au refus du gouvernement

La directrice du CIRE évoque encore une autre piste : louer des chambres d’hôtel pour loger temporairement les demandeurs d’asile qui sont aujourd’hui à la rue. Mais, sur cette piste: "il y a vraiment un refus catégorique de la part du gouvernement. Pourtant, on peut trouver 3000 à 4000 lits dans des hôtels. Et pas au Hilton ou au Sheraton… plutôt dans des petits hôtels ou des auberges de jeunesse".

Sotieta Ngo précise : "Je parle bien d’une mesure temporaire. Pendant quelques mois on met à l’abri ceux qui sont contraint de dormir dehors, le temps que le réseau d’accueil tourne mieux. Mais voilà, le gouvernement fait le choix de ne pas mobiliser les hôtels, ce qui explique qu’on ne sort pas de cette crise".