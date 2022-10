Pourquoi ne dit-on pas davantage que le prix du gaz est en train de baisser fortement ?

Il reste encore trop haut par rapport à ce qu’il devrait être, mais il est en baisse, il est même passé brièvement en territoire négatif. Thierry Breton, le commissaire européen en charge du marché intérieur, vient d’accorder une interview radiophonique en début de semaine.

Et que, dit-il en substance : nous sommes aujourd’hui à 67 € le mégawattheure, contre 300 € cet été. Oui, les prix baissent et ils vont baisser, l’Europe met la pression pour sauver les ménages, mais également l’industrie européenne. Thierry Breton est un ancien industriel. Une entreprise doit se projeter dans l’avenir et doit pouvoir faire des budgets réalistes. Les grandes entreprises sont en train de boucler leur budget pour l’année prochaine, il faut leur donner très vite une indication de ce que seront les prix du gaz et de l’électricité. Il a compris, comme les autres politiques, que sans cette visibilité, la tentation sera très grande pour ces grandes entreprises européennes de délocaliser leurs activités en Chine ou aux Etats-Unis, où les prix de l’énergie sont nettement plus faibles. Cette guerre en Ukraine, une guerre indirecte entre les États-Unis et la Chine, qui se fait malheureusement sur le territoire européen. Cette démondialisation forcée que nous vivons en ce moment montre que le monde est infiniment plus complexe que les slogans de gauche ou de droite.