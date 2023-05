Pourquoi n’y a-t-il pas d’œuvre imposée au Concours de chant Reine Elisabeth ?

Anatomie du plus intime des instruments

Contrairement au violon, violoncelle et piano, les deux autres instruments célébrés par le concours Reine Elisabeth, la voix est un instrument dont seule la caisse de résonance est visible à l’œil nu : le corps du chanteur. L’art vocal, c’est en fait la capacité de mettre ses cordes vocales en vibration grâce au souffle, et de faire entrer cette vibration en résonance avec le corps. Sans ce corps, le son produit par l’accolement des cordes vocales se réduirait à un simple "bzzz"…

La caisse de résonance est donc un facteur fondamental dans le son de la voix chantée, car bien que la taille et l’épaisseur des cordes soient décisives, la morphologie du chanteur — l’espace résonnant de la voix — à aussi une incidence sur le timbre. La comparaison avec d’autres instruments est parlante : prenons deux extrêmes du pupitre de cordes. Le violon étant le plus aigu et la contrebasse le plus grave, la relation entre la taille de l’instrument, son timbre et son ambitus sont évidents !

En bref, le son d’un instrument à cordes est déterminé par le rapport entre la nature des cordes (longueur, épaisseur, matière) et la forme de la caisse de résonance. Mais bien sûr, la qualité du bois et autres paramètres maîtrisés par le luthier vont influencer la qualité du son. Pour la voix, point de luthier : c’est un instrument à l’état brut, et le chanteur doit faire avec les contraintes de son instrument, en saisir les possibilités, mais aussi les limites, sans quoi la voix peut se briser.

La voix, une rencontre du corps et de la psyché