Pourquoi n'aimons-nous pas certaines musiques ? Une étude répond

Les stéréotypes associés à des artistes et des communautés de fans jouent aussi un rôle important dans le rapport qu’entretiennent certaines personnes avec la musique. Les scientifiques ont remarqué que les participants de l’étude qui disent ne pas aimer le heavy metal ont souvent des préjugés concernant l’apparence physique des mélomanes qui raffolent de groupes comme Black Sabbath, Metallica et AC/DC. "Les personnes interrogées ont également attribué des anomalies ou des troubles psychologiques aux fans ou les ont associés à l’abus de substances et d’alcool ou à un comportement criminel", écrivent-ils dans l’étude, récemment publiée dans la revue PLOS.