Pourquoi Multiversus charme-t-il autant ?

Multiversus est de plus en plus testé et streamé sur Twitch. Les joueurs veulent se faire une idée de ce Smash-like-qui-a-l’air-cool-en-fait et c’est normal. Et bien, figurez-vous que les devs ont pensé à tout et surtout à quelque chose de novateur : une extension Twitch qui permet un match-making entre le streameur et une personne de son chat (qui dispose du jeu, bien évidemment). Le streameur peut également analyser les stats de son adversaire, voir quelles autres personnes du chat sont en train de jouer, etc.

Cette démarche, c’est un peu l’occasion de se donner toutes les chances pour le studio de voir son jeu joué, streamé et partagé. On rappelle que le facteur de gratuité facilite énormément cette vision de " jouer ensemble " contre n’importe qui, n’importe quand. Imaginez vouloir jouer contre Etoiles son Pacman légendaire ? Impossible sur Smash si vous n’avez pas le jeu. Mais c’est possible via Multiversus.

Ni mieux, ni meilleur, Multiversus est tout simplement différent d’un Smash. Et c’est ce qu’on attend d’un versus fighting sur plateforme : de la nouveauté, des mécanismes inédits, des stratégies différentes. Pourra-t-il prétendre à la même renommée qu’un Smash ? Ce n’est pas certain mais Multiversus démarre déjà sur les chapeaux de roues comparé à un Brawlhalla qui s’est vite fait oublier.