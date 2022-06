Чому мій банківський переказ в Україну не працює? | Pourquoi mon virement bancaire vers l'Ukraine ne fonctionne-t-il pas ?

Багато українців намагаються відправити гроші своїй родині в Україну через переказ з рахунків бельгійського банку в український банк, але це не виходить.

Ми зв’язалися з Бельгійською федерацією фінансового сектору, щоб з’ясувати, що сталося.

Насправді, в контексті нинішнього конфлікту між Україною та Росією, банки, як ніколи, зобов’язані поважати контроль законів про конфіденційність та управління ризиками. Це посилений контроль за переказами в Україну.

Ці грошові перекази можуть бути предметом запитів на додаткову інформацію про людей, які отримають вигоду з цих грошей.

Після проведення цих перевірок трансакції можуть бути розблоковані.

Тому час обробки може бути подовжено через цю виняткову ситуацію.

Єдину пораду, яку дає Федерація фінансового сектору, — це записатися на зустріч до свого відділення банку в Бельгії, щоб здійснити платіж у компанії свого банкіра, і бути прозорим щодо мети трансакції.

De nombreux Ukrainiens essaient d’envoyer de l’argent à leur famille en Ukraine via un virement depuis des comptes bancaires belges vers une banque ukrainienne et cela ne fonctionne pas.

Nous avons contacté la Fédération belge du secteur financier pour savoir ce qui n’allait pas.

En fait, dans le cadre du conflit actuel entre l’Ukraine et la Russie, les banque sont plus que jamais obligées de respecter les contrôles des lois en matière de vie privée et de maîtrises des risques. Il s’agit de contrôles plus rigoureux concernant les transferts vers l’Ukraine.

Ces virements d’argent peuvent être l’objet de demandes d’informations supplémentaires sur les personnes qui bénéficieront de cet argent.

Une fois ces contrôles effectués, les transactions peuvent alors être libérées.

Il se peut donc que les temps de traitement soient allongés par cette situation exceptionnelle.

Le seul conseil que la Fédération du secteur financier donne c’est de prendre un rendez-vous avec votre agence bancaire en Belgique pour exécuter le paiement en compagnie de son banquier, et d’être transparent vis-à-vis de celui-ci en ce qui concerne le but de la transaction.