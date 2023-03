Pourquoi mon chien n’aime pas certaines personnes ?

Avez-vous parfois l’impression que votre chien n’aime pas certaines personnes, sans raison particulière ? Dans le 6/8, notre vétérinaire Bénédicte Flament nous explique d’où leur vient ce comportement.

Il y a des situations compréhensibles dans lesquelles le chien peut s’énerver sur une personne qui ne lui a rien fait, comme avec le facteur. Mais parfois, ses réactions nous paraissent inexplicables. La cause de ces rejets serait simplement leur odorat, qui leur permet de détecter des choses que l’homme ne perçoit pas. Aussi bien des émotions que des détails parfois mieux cachés encore.

C’est le cas de ce chien qui n’arrêtait pas d’aboyer sur le voisin quand celui-ci approchait de sa maison, alors qu’aucun incident n’était jamais arrivé avec ses maîtres. Il s’est plus tard avéré que cet homme était un pédophile, et on comprend que le chien avait deviné qu’il pouvait constituer un danger pour sa famille.

Il ne faut pas pour autant soupçonner automatiquement une personne de crime si un chien ne l’aime pas. Une comportementaliste a pu décrypter les raisons d’un chien qui mordait certains visiteurs n’ayant a priori aucun point commun. Sauf un, qui ne se devine pas au premier abord : tous ces gens avaient peu avant mangé de la pizza. Et ce chien avait justement été rossé par un livreur de pizza lorsqu’il n’était qu’un chiot.