Pourquoi mon camélia ne fleurit pas ? On vous donne les 3 raisons

L’arbuste du roman d’Alexandre Dumas fils, "La Dame aux camélias" présente plusieurs atouts : un feuillage persistant aux reflets lustrés, un port bien adapté aux petits jardins d’aujourd’hui puisque des dizaines de variétés disponibles ne dépassent guère les trois ou quatre mètres de haut. Et surtout il offre une floraison qui, dès le mois de mars, peut colorer le jardin de rouge, de rose, de blanc et, plus rarement, de jaune.