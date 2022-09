Pourquoi mon camélia ne fleurit pas ?

Plantez-le à la mi-ombre à l'abri des courants d'air dans une terre acide. Si votre sol ne l'est pas, ajoutez (et ce chaque année) du compost bien décomposé qui va lentement acidifier de manière naturelle. Laissez tomber la terre de bruyère et la tourbe qui acidifient mais se rétractent quand il fait chaud ce qui n'est pas bon pour la plante. Les racines du camélia ont besoin de s'étaler, le trou devra donc être deux fois plus large que profond (environ 60 cm de profondeur pour 1,20 m de large).

En cas de temps sec trop longtemps, arrosez une fois par semaine (2 arrosoirs) vos camélais et couvrez son pied de mulch d'écorces de pin sur 50 cm de circonférence et 10 cm d'épaisseur. Il adorera car ce mulch est acide.