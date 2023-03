Pourquoi moi? La question qui taraude les Enfants de chœur

Ce dimanche, Michaël PACHEN et ses chroniqueurs, Dominique WATRIN, Stacy STAR, Richard RUBEN et Dave PARCOEUR reçoivent le chanteur belge MEWHY. C'est depuis le Grand Auditorium du Grand Hornu et son public déchaîné que le jeune artiste affrontera les assauts de la bande, non sans répartie.