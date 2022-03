Pourquoi Megan Thee Stallion est accusée de satanisme ?

Suite à la publication de son clip "Sweetest Pie" en collaboration avec Dua Lipa, la rappeuse est la cible de nombreuses critiques depuis quelques jours. Certains internautes l’accusent de satanisme.

La vidéo met en scène les deux femmes attaquant des hommes dans un décor fantaisiste, inspiré du conte de fées d’Hansel et Gretel. Megan Thee Stallion et Dua Lipa apparaissent puissantes, sexy, et se transforment même en serpent et en araignée. À la fin du clip, elles se retrouvent sur le bûcher mais ces dernières arrivent à détourner le feu pour brûler tous les hommes autour d’elles.

Des images que certains ont jugées bizarres et terrifiantes. Megan a tout de suite réagi à ces commentaires : " Je vois que #SweetestPie en a terrifié certains… lol MISSION ACCOMPLIE. Combien de fois vais-je vous dire que j’adore les films d’horreur et l’esthétique de ce genre de films."

Un internaute a répondu : "Megan, sois juste honnête. La vidéo est très symbolique. Dua se transforme littéralement en araignée-démon, vous jouez aux sorcières, et ça se passe pendant l’apocalypse. Vous pouvez dire que c’était comme Hansel Gretel mais ça n’est pas un film d’horreur. Ça c’est du satanisme."

En raison de nombreuses réactions, Megan s’est expliquée sur le concept de son clip. Elle a voulu représenter la façon dont les hommes lui ont manqué de respect tout au long de sa vie, et la manière dont elle a su leur faire face. De plus, elle montre comment les femmes arrivent toujours à renaître de leurs cendres malgré les attaques des hommes.